Wielrenner gewond in Frieschepalen

Publicatie: za 17 februari 2018 14.18 uur

FRIESCHEPALEN - Op de Tolheksleane in Frieschepalen is zaterdag rond 13.35 uur een wielrenner gewond geraakt. Het slachtoffer is gevallen maar het is onduidelijk of het een eenzijdige valpartij betrof.

Zowel de politie, ambulances als traumahelikopter zijn ter plaatse gekomen om eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het Nij Smellinghe in Drachten. De arts die per heli werd gebracht, is meegegaan in de ambulance.

