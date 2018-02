Februari actiemaand bij Wijma Haarden

Publicatie: za 17 februari 2018 10.17 uur

DE WESTEREEN - De gehele maand februari heeft Wijma Haarden nog sensationele kortingen op uw nieuwe houtkachel of gashaard... of wellicht hebt u een nieuw rookkanaal nodig... 15 procent korting op het gehele assortiment, ook lage installatiekosten...nu met de kou in aantocht kunt u nog een ruime periode genieten van uw nieuwe haard.

Ook heeft Wijma Haarden nog een serie showroommodellen met zeer hoge kortingen van 20 tot 70% en nog een mooie collectie occasion haarden zowel gas/hout, pellethaarden. Wellicht hebt u zelf al een mooie haard gezien... Wijma Haarden kan alles leveren normaal gesproken dus vraag altijd naar uw beste prijs.

Nieuw in het assortiment zijn de kachels van het Duitse merk ‘Max Blank’, prachtige vrijstaande haarden op hout en pellets. "Wij zijn zeer enthousiast over deze kachels. Vooral de ‘Dijon’ en de ‘Frankfurt’ zijn echt uniek.

Deze kachels kunnen zowel op hout als op pellets gestookt worden. Je wisselt eenvoudig de stooksteen om met een pelletemmer en hangt de bal in de haard en u kunt nu stoken met pellets. De bal geeft een een prachtig effect aan de vlam, deze brand mooi hoog."

Eén vulbeurt aan pellets brandt 1 tot 1,5 uur en bijkomend voordeel u heeft geen elektrische tijd nodig...." een primeur weer bij Wijma Haarden..

Stookdag: 10 maart

Wilt u ook alvast in uw agenda noteren: 10 maart weer een sensationele stookdag bij Wijma Haarden uiteraard weer in samenwerking met Esther Bolt van Livin'Color..

U kunt een gratis interieuradvies van 30 minuten bij Wijma Haarden boeken, bel of mail wel even voor een afspraak om teleurstellingen te voorkomen, neem foto's en/of een plattegrond mee om in de 30 minuten durende afspraak een goed beeld te schetsen van uw situatie.

Voor een drankje is ook weer van de partij Waijenberg met wijnadvies verder staan er heerlijke wijnen tot uw beschikking.... gratis proeven dat het een lieve lust is..

Altech speksteenhaarden zal ook aanwezig zijn met de speciale showcontainer...deze is gevuld met het gehele assortiment van Altech en brandend opgesteld..een machtige container om eens even goed te bekijken en uiteraard met professioneel advies over de hoog rendement speksteenhaarden, u wint maar liefst 60 procent op uw houtverbuik...en uiteraard een heerlijke warmte...

Link: www.wijmahaarden.nl