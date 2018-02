Stynsgeaster slaat buurvrouw een gebroken arm

Publicatie: vr 16 februari 2018 13.30 uur

LEEUWARDEN - Een slepend conflict met de buren had tot resultaat dat een 46-jarige inwoner van Augustinusga vrijdagmorgen tegenover rechter Chris Beuker zat. De Stynsgeaster werd ervan verdacht dat hij zijn buurvrouw en buurman met een bezem had mishandeld. De conclusie van de rechter was dat dat ook was gebeurd. De gevolgen logen er niet om: de buurvrouw liep een gebroken arm op, de buurman een gebroken vinger.

Verhoudingen verstoord

De mishandeling kwam niet uit de lucht vallen: de buren maken al een paar jaar ruzie om een schutting. Een paar jaar geleden moest de rechter er aan te pas komen om de juiste plaats van de schutting te bepalen. Sindsdien zouden de verhoudingen tussen de buren ernstig verstoord zijn geraakt. Volgens raadsman Bert de Boer proberen de buren zijn cliënt voortdurend uit de tent te lokken.

Corrigerende tik

Een van de pesterijtjes was het inklappen van de buitenspiegel van de auto van de Stynsgeaster door de buren. Dat zou op 14 augustus vorig jaar ook weer zijn gebeurd, terwijl de verdachte aan het tegelen was. Hij was, met de bezem in de handen, tussen de auto en de schutting gaan zitten, in afwachting van een nieuwe poging. Toen hij een hand naar de buitenspiegel zag gaan, deelde hij, zoals hij het zelf uitdrukte, 'een corrigerende tik' uit.

Gebroken ellepijp

Hij raakte de buurvrouw op de onderarm, het gevolg was een gebroken ellepijp. Ook de buurman kreeg een tik op de vingers. Achteraf besefte de Stynsgeaster dat hij de politie had moeten bellen. Maar volgens hem was er al genoeg gedaan om het conflict uit de wereld te helpen. 'Ik heb de politie om hulp gevraagd en de buurtbemiddeling. Ik heb al gezegd, op een dag gaat het verkeerd', zei de verdachte.

Smartengeld

De buren dienden forse schadevergoedingen in: de vrouw claimde 2500 euro smartengeld en ruim 3800 euro voor kosten die ze heeft moeten maken. De buurman wilde ruim 900 euro aan schade vergoed hebben. De rechter wees alleen de materiële kosten van de buurman toe, een bedrag van 279 euro. Omdat er ook sprake was van een deel eigen schuld, vond de rechter het moeilijk om een bedrag aan smartengeld toe te kennen. Daarvoor zullen de buren zich tot de civiele rechter moeten wenden. De Stynsgeaster werd veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur.