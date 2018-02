File op Haak (N31) na aanrijding

Publicatie: vr 16 februari 2018 10.14 uur

GOUTUM - Door een ongeluk op de Haak (N31) ter hoogte van Goutum / Leeuwarden-West stond er vrijdagochtend enige tijd een file in de richting van naar Harlingen. In totaal kwamen er vier auto's kwamen met elkaar in botsing. Er raakten twee personen gewond.

De rijstroken waren enige tijd afgesloten in verband met de afhandeling van het ongeval. Even na 9.00 uur kwam het verkeer weer opgang nadat een rijstrook werd geopend. Niet veel later was de file weer verdwenen.

FOTONIEUWS