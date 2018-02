Dokkumer dealde harddrugs op de voetbalclub

Publicatie: do 15 februari 2018 14.45 uur

LEEUWARDEN - Een 38-jarige Dokkumer ontsnapte donderdag aan een langdurig verblijf in de gevangenis. Officier van justitie Iris Diever had acht maanden cel geëist, voor drugsbezit en het dealen van harddrugs. Rechter Tom Wiersma maakte er een fikse werkstraf van, plus een voorwaardelijke gevangenisstraf. De Dokkumer werd in september vorig jaar opgepakt. Hij werd al door de politie in de gaten gehouden.

Toen gezien werd dat hij contact had met iemand uit de plaatselijke drugsscene, het leek alsof er drugs werden overgedragen, werd de man opgepakt. Hij had drugs op zak en in zijn woning vond de politie xtc, speed en -in de vriezer- 30 bolletjes cocaïne. De coke was voor eigen gebruik zei de Dokkumer. De rest van de harddrugs was niet alleen van hem, hij en zijn vrienden kochten het spul gezamenlijk in, om de prijs te drukken.

Een aantal gebruikers hadden echter verklaard dat ze hun drugs bij de Dokkumer hadden ingekocht. De Dokkumer zou niet alleen vanuit huis, maar ook in de kroeg en zelfs bij de voetbalclub hebben gedeald. Hij vond zelf dat hij zijn straf al had gehad. Hij moest zijn woning verlaten en bij de voetbalclub mocht hij zich niet meer vertonen. Ook het grootste deel van de vriendengroep zou hem de rug hebben toegekeerd. In de stad zou hij bekendstaan als een grote drugsdealer.

'In de ogen van iedereen die ik ken in de stad ben ik al veroordeeld', zei de Dokkumer. Hij zei dat zijn grote fout was geweest dat hij het goed had gevonden dat de drugs bij hem thuis lagen. De rechter baseerde zich, net als de officier, op de verklaringen in het dossier. De Dokkumer had het volgens de rechter mogelijk gemaakt dat anderen drugs konden gebruiken. Wiersma legde een werkstraf van 180 uur op en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden.