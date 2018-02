Toneel in Twijzel: 'By de hinnen op stok'

Publicatie: wo 14 februari 2018 21.48 uur

TWIJZEL - In Twijzel wordt de komende dagen het stuk 'By de hinnen op stok' op de planken gebracht. Het is een Friese bewerking van Gurbe Dijkstra. Fotograaf Geert Huisman maakte de bijgevoegde fotoreportage van het toneelstuk.

Korte inhoud van het stuk:

Sommige moaie aventoerkes kin men better net oerdwaan wolle, want dan kin it wolris raar ôffalle. Foaral net yn in fakânsjehúske wêr’t je in nacht op besite binne by je dochter en har freondinne, dy’t ek har heity en memmy útnûge hat. Mar ja, hoe giet dat at it adrenalinepeil omheech sjit, dochs besykje fansels. Ek de kempingbeheerder ûntkomt dêr net oan en stiet gauris mei syn sjitterij en geitefet paraat, want as boer dy’t mei de buorkerij ôfdien hat, kin dy bûten it seizoen ek wol wat ôflieding brûke. Syn hinnen witte der alles fan, mar dy kinne spitigernôch net prate, dêrom kin elk, dy’t witte wol hoe dit ôfrint, him/har meikoarten mar better melde yn De Bining.

Rolbesetting:

Rita (freondinne) Renske Postma

Gemma (freondinne) Marieke Boorsma

Freark( kempingbeheerder) Taeke Pool

Hetty (mem fan Gemma) Annetta van Keimpema

Leny ( mem fan Rita) Antina Bakker

Henk ( heit van Rita) Johannes Stienstra

Lûd en ljocht Henk v Wieren

Ynstekster Hilly Pander

Grime Gryt Nicolai

Rezjy Alle Oldenburge

