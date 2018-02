Kollumer (21) rijdt met te donkere autoramen

Publicatie: wo 14 februari 2018 16.15 uur

LEEUWARDEN - Een 21-jarige automobilist uit Kollum is woensdag rond het middaguur door de politie bekeurd omdat hij zijn auto had voorzien van donkere folie. Hij werd rond 12.10 uur staande gehouden op de Groningerstraatweg in Leeuwarden. De zijruiten bij bestuurders- en passagierzijde bleken voorzien te zijn van donkere folie.

Tijdens de controle bleek de lichtdoorlating slechts 22% te zijn. Dat moet volgens de wet minimaal 55% zijn. De Kollumer kreeg een boete van 230 euro + 9 euro administratiekosten.