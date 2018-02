Duo aangehouden na achtervolging in Hurdegaryp

HURDEGARYP - Twee verdachten zijn dinsdagnacht door de politie opgepakt na een achtervolging in Hurdegaryp. De agenten wilde het duo controleren en rond 0.15 uur werd een stopteken gegeven. De auto ging er echter vandoor en het stopteken werd daarmee genegeerd.

De twee inzittenden gingen er op een zeker moment te voet vandoor en de politie zette een diensthond in om de verdachten te vinden. Bij de aanhouding is één van de verdachten in zijn arm gebeten door een diensthond. Hij raakte lichtgewond.