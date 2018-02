Appende drankrijder mag rijbewijs houden

Publicatie: wo 14 februari 2018 15.15 uur

LEEUWARDEN - Een 24-jarige inwoner van Buitenpost had zich op 19 juli 2015 na een bezoekje aan de kroeg netjes laten ophalen door zijn vader. Toen hij eenmaal thuis op de bank zat kreeg hij een berichtje van een meisje dat hij die avond had getroffen: of hij zin had om nog even langs te komen. Zijn vader bracht hem terug en hij ging in de auto -eigendom van zijn broer- op weg.

En dat had hij beter niet kunnen doen, woensdag zat hij tegenover de politierechter. De Buitenposter had teveel gedronken om nog te mogen autorijden. Maar hij was ook nog eens doorgereden nadat hij op de Stationsstraat bij de spoorwegovergang een hekje had geraakt. 'Het was geen harde klap', zei de Buitenposter.

De drank was misschien nog niet eens de grote boosdoener, hij erkende dat hij op het moment van de botsing zat te appen. Het was een klap met grote gevolgen. De schade aan de auto van de broer, een Porsche Cayenne, bedroeg maar liefst 6500 euro. Dat heeft de Buitenposter uit eigen zak betaald, de verzekering is er niet aan te pas gekomen.

De verdachte maakte zich echter nog het meest zorgen om zijn rijbewijs: hij wil aan de slag als vrachtwagenchauffeur. Zonder rijbewijs zou dat niets worden. Het rijbewijs kwam woensdag niet in gevaar. Vanwege de ouderdom van de zaak en omdat de Buitenposter al een flink schadebedrag aan zijn broer heeft moeten betalen, hield de rechter het bij een voorwaardelijke boete van 600 euro.