Gewonden bij auto-botsing in Gorredijk

Publicatie: wo 14 februari 2018 11.45 uur

GORREDIJK - Bij een botsing tussen twee auto's in Gorredijk zijn woensdagochtend in elk geval twee personen gewond geraakt. Het ongeval vond omstreeks 10.45 uur plaats in een bocht in de Burgemeester Selhorststraat. Vermoedelijk werd het zicht van één van de bestuurders belemmerd door de laagstaande zon en een aanrijding was het gevolg.

De politie, drie ambulances en de brandweer zijn ter plaatse gekomen om eerste hulp te verlenen. Twee personen uit één voertuig raakten gewond bij het ongeval en zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder en drie kinderen van het andere voertuig zijn ter plaatse onderzocht door het ambulancepersoneel, maar raakte niet gewond. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Berger Bcf heeft beide voertuigen geborgen.

