Auto gaat in vlammen op in Drachten

Publicatie: di 13 februari 2018 14.48 uur

DRACHTEN - Een auto is dinsdagmiddag aan de Hooizolder in Drachten in vlammen opgegaan. De auto zou stil hebben gestaan op het moment dat de brand uitbrak. De bestuurder had hem net geparkeerd en de brand brak korte tijd later uit.

De brandweer van Drachten kwam ter plaatse om het vuur te doven. De brandweer werd omstreeks 14.30 uur gealarmeerd. De auto raakte door de brand total loss.

