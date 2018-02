Weduwe in zaak dood Van Seggeren blijft vast

Publicatie: di 13 februari 2018 12.03 uur

KOLLUMERZWAAG - De 33-jarige vrouw van Tjeerd van Seggeren blijft voorlopig vastzitten. Dat heeft het gerechtshof in Leeuwarden dinsdag beslist. Raadsman Tjalling van der Goot had eerder hoger beroep ingesteld tegen de beslissing van de rechtbank om het voorarrest te verlengen. De vrouw wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van haar echtgenoot.



Tjeerd van Seggeren werd in de nacht van 8 op 9 juli jl. door geweld om het leven gebracht in een weiland nabij een festival in De Westereen. Van Seggeren had dit festival bezocht. "Onze cliënte is in december aangehouden en verblijft sindsdien in detentie. Onze cliënte ontkent elke betrokkenheid." zo is bekendgemaakt door Anker & Anker.



Naar verwachting vindt in de loop van maart een openbare zitting plaats. De zaak zal vermoedelijk dan nog niet inhoudelijk worden behandeld.