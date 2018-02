EÃ©n maand de cel in voor kapotte bloempot

Eén maand de cel in voor kapotte bloempot

Publicatie: di 13 februari 2018 11.00 uur

LEEUWARDEN - Een 19-jarige jongen die 30 juni bij de vestiging van Bakker Bart aan de Stationsweg in Drachten een bloempot met inhoud vernielde, moet daarvoor een maand naar de gevangenis. De verdachte, destijds woonachtig in een beschermde woonvorm in Sneek, liep in een proeftijd. Hij had in een baldadige bui een fiets op de bloempot gegooid. Hij zei dat hij 'een beetje teveel' had gedronken.

Voor het vernielen van de bloempot kreeg hij geen straf. De rechter hield het bij een schuldigverklaring, omdat de jongen in de tussentijd ook al terecht had gestaan. De zaak had toen meegenomen kunnen worden. De jongen liep echter in een proeftijd, er hingen hem twee maanden cel boven het hoofd. De reclassering was een beetje klaar met de verdachte.

Hij hield zich niet aan afspraken en bleef strafbare feiten plegen. De kans dat hij weer de fout in zou gaan schatte de reclassering in als hoog. De regel is dat bij nieuwe strafbare feiten die in de proeftijd worden gepleegd, voorwaardelijke straffen worden omgezet in 'echte' straffen. De officier van justitie eiste omzetting van de volle twee maanden.

Omdat er toch iets hoopvols gloorde aan de horizon, de jongen heeft nu huisvesting en hij zei van plan te zijn weer naar school te gaan, zette de rechter een maand voorwaardelijk om in een maand cel. Het reclasseringstoezicht werd opgeheven.