Petitie tegen komst boorplatform Schiermonnikoog

Publicatie: di 13 februari 2018 10.45 uur

SCHIERMONNIKOOG - De Waddenvereniging lanceerde maandag een brede petitie tegen gaswinning in het waddengebied. Directe aanleiding is de overval van het Britse olieconcern Hansa Hydrocarbons, dat afgelopen vrijdag aankondigde de tweede proefboring naar aardgas op 18 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog deze week uit te voeren.

Druk op waddengebied

De druk van de gasindustrie op het natuurgebied neemt van beide zijden toe. Zo wordt er toenemend 'schuin onder het wad geboord' vanaf boorlocaties op de Groningse en Friese zijde, en speelt de komst van nieuwe boorplatforms aan de Noordzeezijde van verschillende Waddeneilanden.

Verdrinking

Gaswinning vormt zowel een directe als een indirecte bedreiging voor de Waddenzee. De combinatie van bodemdaling door gaswinning en zeespiegelstijging door klimaatverandering kan op termijn leiden tot grootschalige verdrinking van de ecologisch zeer waardevolle wadplaten in het gebied.

Werelderfgoed

Nu vallen de wadplaten tweemaal daags droog en vormen zij een internationaal onmisbare voedingsgrond voor miljoenen trekvogels. De Waddenzee is ’s werelds grootste aaneengesloten intergetijdengebied en van Den Helder tot Esbjerg in Denemarken door UNESCO uitgeroepen tot werelderfgoed. In 2016 won het gebied de verkiezing van ‘mooiste natuurgebied van Nederland’.

Onder scenario’s voor versnellende zeespiegelstijging zal de Waddenzee al het zand nodig hebben dat zich in deze Noordzeezone bevindt – bodemdaling door gaswinning verkleint de omvang van deze zandbuffer. Bovendien tast de komst van boorplatforms de horizon aan en geeft lichthinder. Ook bestaat een kans op verstoring van vogels door nachtelijk affakkelen en milieuvervuiling door het gebruik van chemische stoffen.

In de petitie roept de Waddenvereniging ook op de lokale overheden grotere bevoegdheden te geven. Inwoners van de eilanden en de Friese en Groningse waddengemeenten wordt niet gevraagd naar de wenselijkheid van deze grote gaswinningsprojecten. Dat moet anders: lokale overheden zijn bij uitstek in staat de lokale belangen te waarborgen, en die belangen wegen hier zwaar.

Petitie: www.waddenvereniging.nl/stopgaswinning