Auto in sloot langs Bantswei bij Anjum

Publicatie: ma 12 februari 2018 18.05 uur

ANJUM - Bij een eenzijdig ongeval is maandagmiddag iets na vijf uur een auto op de Bantswei nabij Anjum te water geraakt. Bij het ongeval raakte niemand gewond.

De automobilist reed over de Bantswei in de richting van de Bantshoek toen hij met zijn voertuig rechts naast de weg terecht kwam en in de sloot belandde. Een passerende tractor heeft de auto uit de sloot getrokken. Naast de politie kwam ook de brandweer van Anjum en een ambulance ter plaatse.

De bestuurder is door de verpleegkundige van de ambulance nagekeken maar hij hoefde niet behandeld te worden. Ook de brandweer kon onverrichter zake terugkeren naar de kazerne.

