Eis: celstraf voor kantine-rovers

Publicatie: ma 12 februari 2018 16.18 uur

KOLLUM - Drie mannen uit Oostellingwerf (26), Leek (25) en Haule (25) moeten wat betreft het openbaar ministerie de cel in voor een serie inbraken in sportverenigingen, autowascentra scouting - en clubgebouwen in onder andere Leek, Groningen, Roden, Diever, Kollum, Norg, Kootstertille, Frieschepalen en Niekerk. Tevens roofden de mannen een boot uit Den Horn. Ze knipten het vaartuig los en voeren ermee naar Kootstertille. Daar en verkochten ze de schuit voor 900 euro op internet.

De Oostellingwerver en de Leekster hoorden op de rechtbank in Groningen de hoogste eis; drie jaar, waarvan acht maanden voorwaardelijk. De Hauler zou drie jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk moeten krijgen. De mannen hebben gezamenlijk 15 inbraken en diefstallen op hun kerfstok.

Op roverspad

De mannen waren van maart tot augustus vorig jaar op roverspad. Ze braken een zeecontainer in Niekerk open, vernielden ruiten en forceerden deuren van sportverenigingen om binnen te komen, en maakten grote hoeveelheden goederen buit. Laptops, drank, bladblazers, bosmaaiers, een zitmaaier en gereedschappen munt- en geldcassettes van autowasautomaten in Groningen, Leek en Kollum en Frieschepalen bleken niet veilig voor het trio. De buit ging veelal op aan drank en drugs.

Facebook

De zaak kwam aan het licht door de aangifte van een eigenaar van een wasstraat. Hij plaatste op Facebook beelden van bewakingscamera's. Binnen een mum van tijd werden namen doorgegeven door bezoekers. Aangifte op aangifte rolde binnen. Toen de mannen werden opgepakt bekenden ze grotendeels.



Boot terug

Een deel van de buit was verkocht, een deel werd teruggevonden bij een van de verdachten thuis. De losgeknipte boot uit Niekerk is inmiddels terug bij de eigenaar. Alle drie de mannen hebben een fors strafblad tot veertig kantjes. Daarop prijken veelal diefstallen.

Naast de celstraffen eiste de offcier een schadevergoeding van bijna 7000 euro.

De rechtbank doet op 26 februari uitspraak.