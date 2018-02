Officier: geef verdachte werkstraf bij voetbalclub

Publicatie: ma 12 februari 2018 15.30 uur

LEEUWARDEN - Samen met een jonger vriendje was een Beetsterzwaagster (21) in de nacht van 7 op 8 augustus verantwoordelijk voor een spoor van vernielingen op en bij de Vlaslaan en sportpark De Boskfinnen. Het duo kegelde ruiten in van de kantine van vv De Sweach. Datzelfde deden ze bij een kraan, een trekker, een graafmachine en een schaftkeet die daar in verband met werkzaamheden stonden.

Steen tegen auto

Van een giertank werd de elektrische bedrading vernield en bij het gebouw van Talant aan de wissel sneuvelden een paar lampen. Een vrouw die de vandalen op hun gedrag aansprak, kreeg een steen tegen de auto. Maandag op de zitting van de politierechter ontkende de Beetsterzwaagster niet dat hij bij de vernielingen betrokken was geweest. Hij zei dat hij zich had over laten halen om mee te doen en dat de jongens elkaar hadden opgejut.

Jeugdreclassering

Tegen de politie had hij gezegd dat hij had gedronken. Hij verblijft zelf bij Talant. Hij zit in een strikt begeleidingsprogramma, dat na de vernielingen alleen nog maar strenger werd. In plaats van twee uur per dag mag hij nu nog maar een uurtje met zijn telefoon in de weer. Hij wordt bovendien begeleid door de jeugdreclassering. Mede omdat hij een verstandelijke beperking heeft, adviseerde de reclassering om het jeugdstrafrecht toe te passen.

Meeloper

De andere -minderjarige- jongen was de initiatiefnemer geweest, de Beetsterzwaagster was volgens de officier van justitie meer een meeloper. De andere verdachte moet zich deze week bij de kinderrechter verantwoorden. De zaak tegen een derde verdachte, een meisje is geseponeerd, ze had een gering aandeel in de vernielingen. De officier eiste een werkstraf van 40 uur, plus 40 uur voorwaardelijk.

Werkstraf bij voetbalclub

Het leek de officier een goed plan om de werkstraf bij de vv De Sweach uit te laten voeren, dan kon de verdachte iets terugdoen. Dat is aan de reclassering. De rechter legde een lichtere straf op: de Beetsterzwaagster kreeg een voorwaardelijke werkstraf van 80 uur. Hij kan wellicht nog iets betekenen voor de voetbalclub: van een eerder voorwaardelijk opgelegde werkstraf van 60 uur, zette de rechter 16 uur om in een definitieve taakstraf. De Beetsterzwaagster moet -samen met de andere verdachte, mits die wordt veroordeeld- de kapotte ruiten van de kantine betalen: het gaat om een kleine 400 euro.