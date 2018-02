Dief uit Grootegast steelt in Drachten

Publicatie: ma 12 februari 2018 12.45 uur

DRACHTEN - Voor twee winkeldiefstallen is een 34-jarige man uit Grootegast op de rechtbank in Assen veroordeeld tot drie weken cel. De man stal op 5 januari in een bouwmarkt in Drachten stanleymessen en een drevel. De diefstal werd opgemerkt. Hij had net werk, zei de man later tegen de agenten, en moest zelf voor gereedschap zorgen. Geld had hij niet.

De man werd eerder al, op 17 september, betrapt op diefstal in een kampeerhal in Roden. Hij was daar samen met zijn vriendin. Het stel was drukdoende met het afknippen van labels aan jassen en vesten. De man merkte op dat ze door het personeel werden geobserveerd. De spullen werden terug gemoffeld. De vriendin had op dat moment nog een niet afgerekend vest aan.

Het tweetal hoopte met de verkoop van de gestolen jassen en vesten de openstaande boete te betalen. Als ze niet waren betrapt, hadden ze 800 euro buitgemaakt.

De man is vaker veroordeeld voor diefstallen. Hij had nog twee weken op de lat staan van een eerdere veroordeling. Ook die moet hij uitzitten.