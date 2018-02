VVD T-diel haalt lastminute raadslid van de lijst

Publicatie: zo 11 februari 2018 23.20 uur

BURGUM - De VVD Tytsjerksteradiel heeft 'lastminute' raadslid Thorwald van der Tooren uit Hurdegaryp van de lijst geschrapt. Op de ingediende lijst komt het huidige raadslid niet meer voor. De lijst werd vrijdag bekendgemaakt. Tot eind januari was hij echter de onbetwiste derde kandidaat en werd hij genoemd in alle persberichten en communicatie online van de VVD.

De VVD laat in een reactie weten dat de partij Thorwald dankbaar is voor zijn grote inzet en betrokkenheid in de gemeenteraad. Hij is vernieuwend en enthousiast bezig geweest om burgers beter te betrekken bij de politiek. Thorwald van der Tooren laat zelf weten dat er geen sprake was van een 'goede synergie'. Hij laat verder weten dat hij met vertrouwen op de toekomstige raadsleden zal stemmen. "Dat gezegd hebbend, is het wel verdomd verdrietig dat ik niet meer mee doe" zo besluit Thorwald van Tooren.

Er is in elk geval sprake van een persoonlijke kwestie. Van der Tooren werd in mei 2017 raadslid nadat Lidewij Bergsma ermee stopte. Hij werd tijdens de campagnetijd als derde op de lijst aangekondigd en is op het laatste moment van de lijst gehaald. Met een eigen website presenteerde Van der Tooren zich als een 'open-minded' raadslid waarbij hij vooral wilde luisteren naar de belangen van alle mensen (ook niet VVD'ers). In de laatste raadsvergadering was er verder sprake van een miscommunicatie over een amendement dat wel of niet zou zijn gesteund. Het is onduidelijk of dit een aanleiding is geweest voor de breuk.