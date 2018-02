Brommobiel slaat over de kop in Drachten

Publicatie: zo 11 februari 2018 14.47 uur

DRACHTEN - Op de Splitting in Drachten is zondag aan het begin van de middag een brommobiel over de kop geslagen. De bestuurder van de auto is door het ambulancepersoneel onderzocht maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Het voertuig kwam vanaf de Berglaan en zou de Splitting op rijden. Mogelijk door een onwel wording drukte de bestuurder in plaats van de rem het gaspedaal in en werd het voertuig gelanceerd door de noodvangrail aldaar. Hierdoor sloeg de brommobiel over de kop en kwam een eindje verder tot stilstand.

