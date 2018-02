Brandstichting bij Islamitisch Centrum Drachten

Publicatie: zo 11 februari 2018 14.38 uur

DRACHTEN - In de nacht van vrijdag op zaterdag is geprobeerd brand te stichting bij het Islamitisch Centrum Drachten aan de Langewyk. Op camerabeelden was te zien dat dit gebeurd is rond 3.45.

De dader probeerde een raam kapot te slaan, dit mislukte. Hierdoor was er alleen schade aan de buitenkant van het pand. De brand was al uit voordat deze naar binnen kon slaan.

Het bestuur van het centrum heeft aangifte gedaan bij de politie. Daarnaast roepen ze alle moslims op om rustig te blijven en het onderzoek af te wachten.