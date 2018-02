Meerdere inbraken in Burgum

Publicatie: zo 11 februari 2018 08.51 uur

BURGUM - Op zaterdagavond heeft het dievengilde toegeslagen in Burgum. Aan de Bote Jaerlastraat werd een poging gedaan. Hier was de bewoner thuis, opende de gordijnen en zag twee manspersonen wegrennen.

Bij drie woningen aan de Nieuwstad is wel ingebroken. Ten tijde van de melding aan de Botte Jaerlastraat kregen agenten de melding van een heterdaad inbraak aan de Nieuwstad. Een getuige meldde de inbraak. Echter waren de daders ook daar snel vertrokken. De daders bleken weggereden te zijn in een donkere auto.

D agenten ontdekten dat er bij drie woningen ingebroken was. Wat er is weggenomen, is nog onbekend. Er is en een onderzoek opgestart naar de aangetroffen sporen.