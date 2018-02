Gebruikers MFA Lippenhuizen krijgen sleutels

Publicatie: vr 09 februari 2018 15.59 uur

LIPPENHUIZEN - De gemeente Opsterland heeft vrijdagochtend de sleutels van de MFA Lippenhuizen aan de gebruikers overhandigd. Het gebouw werd vrijdag opgeleverd en is gebouwd door Bouwmaatschappij Hendriks uit Assen.

Na de overdrachtsondertekening droeg de gemeente Opsterland het gebouw officieel over aan de gebruikers: sportvereniging Thor, Dorpshuis de Mande en openbare basisschool De Flecht. Zij kunnen nu aan de slag om alles in te richten. Later volgt nog een officiële opening van het gebouw.

