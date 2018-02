'Hoop op aanleg Bolwerk bij Dokkum in voorjaar'

Publicatie: do 08 februari 2018 23.11 uur

DOKKUM - Wethouder Albert van der Ploeg sprak donderdagavond tijdens de raadscommissie Omkriten de hoop uit dat er dit voorjaar kan worden begonnen met de aanleg van het nieuwe bolwerk bij Dokkum. Vanwege de slechte ondergrond, slappe veen- en kleilagen is de aanleg van een nieuw Bolwerk bij Dokkum lastig en moeten er extra maatregelen voor deze grondophoging van ca. 6.00m hoog, getroffen te worden. Het ontwerp van landschapsarchitect Eric Overdiep gaat uit van een bastion dat zes meter hoog is en dat als rustplek voor wandelaars en fietsers kan worden gebruikt.

Het kunstwerk markeert het begin/eindpunt van de Centrale As en dient als visitekaartje voor de stad Dokkum. Het Bastion is één van de drie landmarks binnen De Centrale As. De landmark bij Dongeradeel is onderdeel van het kunstproject De Centrale As. Er zijn op een drietal punten langs de Sintrale As landmarks ontworpen. Bij het aquaduct gaat het om het kunstwerk van Ids Willemsma. Dit kunstwerk is geïnspireerd op de BM’er van Hendrik Bulthuis. Bij de Goddeloze singel in Feanwâlden gaat het om een uitkijktoren. Het Bastion bij de noordelijke aansluiting van Dokkum op de Sintrale As is geïnspireerd op het voormalige verdedigingswerk van Dokkum.

Vanwege de slappe ondergrond, waren in ieder geval extra maatregelen nodig, die zorgen voor hoge kosten zoals extra grond/zand transporten en het toepassen extra zware damwanden inclusief verankering en extra uitvoeringstijd. De aannemerscombinatie die verantwoordelijk is voor de aanlegfase Centrale As bij Dokkum heeft een alternatief voorstel gedaan om de ondergrond mechanisch te verstevigen door toevoeging van toeslagstoffen. Deze methode werd door zowel de provincie als het Rijk afgekeurd. Er werd momenteel aan een alternatief voorstel om in het voorjaar te kunnen beginnen met de aanleg.