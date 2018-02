Parkeermaatregelen Dokkum hebben effect

Publicatie: do 08 februari 2018 22.46 uur

DOKKUM -

De maatregelen die in Dokkum zijn genomen om makkelijker kort te kunnen parkeren in Dokkum hebben effect. Dat zei CDA-raadslid Jacob Woudstra donderdagavond tijdens de raadscommissie Mienskip van de gemeente Dongeradeel. “De middenstanders zijn hier erg blij mee”, zei Woudstra. “Ze hebben meer klandizie en hopen dat de maatregelen blijven”. Door de invoering van blauwe zones op parkeerterrein De Helling en de Achtzaligheden mag er anderhalf uur lang gratis worden geparkeerd in de binnenstad. Er moet wel gebruik gemaakt worden van een parkeerschijf en hier wordt actief op gecontroleerd. De maatregelen zijn genomen omdat er vanwege werkzaamheden tijdelijk niet op de Markt geparkeerd kan worden.

Gratis parkeren

Op maandag 12 februari 2018 worden de nieuwe parkeervakken op de Markt in Dokkum in gebruik genomen. In de Dokkumer binnenstad kan tot 11.00 uur gratis worden geparkeerd. Gratis parkeren in Dokkum kan de hele dag op de vier randparkeerplaatsen, op slechts enkele minuten lopen van de historische binnenstad. Makkelijker parkeren in de binnenstad van Dokkum kan ook door achteraf parkeergeld betalen via hun mobiele telefoon. Aan de hand van het kenteken kan de parkeercontroleur zien dat de auto betaald geparkeerd staat.