FinanciÃ«le groeistuipen scouting Smallingerland

Financiële groeistuipen scouting Smallingerland

Publicatie: wo 07 februari 2018 18.45 uur

DRACHTEN - Scoutinggroepen in Smallingerland hebben moeite om de juiste paden te bewandelen voor subsidies. Met name voor uitbreiding van accommodaties en aanschaf van spelattributen blijkt dit lastig. Wethouder Jos van der Horst treedt met de verenigingen in overleg om te zoeken naar een oplossing.

Het probleem kwam dinsdagavond tijdens het debat van de gemeenteraad van Smallingerland ter sprake. GroenLinks, PAUL, SmallingerlandsBelang en D66 dienden een motie in om het gemeentelijk programma sport, cultuur en recreatie voor scoutinggroepen open te stellen. "Sport vanwege de activiteiten op het gebied van houding, gedrag en uithoudingsvermogen. Sociaal vanwege de aandacht voor anderen", motiveerde D66’er Raf Pronk, "De scoutinggroepen hebben een paar honderd leden en willen groeien."

Toch blijken er al voldoende subsidiemogelijkheden voor de scoutinggroepen te zijn en maken ze daar ook al gebruik van. "Deze motie is bijna net zo sympathiek als overbodig", gaf PvdA'er Anton Pieters aan. Wethouder Van der Horst bevestigde dit, maar gaf wel aan dat er op korte termijn al overleggen met de scoutinggroepen op het programma staan. De motie is door de partijen voorlopig aangehouden in afwachting van de uitkomsten van die gesprekken.