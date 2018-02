Smallingerland in 'Statiegeldalliantie'

Publicatie: wo 07 februari 2018 16.15 uur

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland sluit zich aan bij de ‘Statiegeldalliantie’. Die is eind vorig jaar gestart om samen met consumenten- en milieuorganisaties, vakbonden, bedrijven en burgerinitiatieven in Nederland en België er bij de regeringen op aan te dringen dat statiegeld op alle plastic flessen en blikjes wordt ingevoerd.

"Statiegeld zorgt volgens de Statiegeldalliantie voor minder zwerfafval, minder dierenleed, minder

opruimkosten en betere recycling van waardevolle materialen", legt raadslid Henk Gomis van D66 uit. Hij nam, samen met een aantal andere partijen, het initiatief voor een motie waarin werd opgeroepen om aan te sluiten bij de alliantie. Ook 29 andere gemeenten in Nederland hebben dat inmiddels gedaan. "Zwerfafval is wereldwijd een hardnekkig probleem en vormt een bedreiging vormt voor het milieu, dieren en mensen. De gemeente Smallingerland wil een groene en schone gemeente zijn. Brede steun vanuit het land kan bijdragen aan een goede besluitvorming in de Tweede Kamer betreffende de invoering van statiegeld op plastic flessen en blikjes."

Wethouder Pieter van der Zwan juicht het initiatief toe. "Het is mooi om te zien dat kinderen op scholen ook bezig zijn met zwerfafval. Zij kunnen een voorbeeld voor ons zijn. Aansluiten bij de Statiegeldalliantie kan een stap zijn in het bevorderen van het circulaire denken en om het bewust zijn te vergroten."

De Eerste Lokale Partij (ELP) stemde als enige niet in met de motie. Zij vindt dat onderwerpen als statiegeld in Den Haag horen en niet op gemeenteniveau. Ook VVD schaart zich op dat standpunt, maar die stemde vanwege de boodschap uiteindelijk wel in met de motie.