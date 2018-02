Tientallen schaatsers op de been bij Ryptsjerk

Publicatie: wo 07 februari 2018 10.10 uur

RYPTSJERK - Na een tweede nacht vorst kan er woensdag weer geschaatst worden op de Ryptsjerksterpolder bij Ryptsjerk. Het ijs is net dik genoeg om er over heen te gaan. Op sommige plekken is het ijs echter nog wel te dun en dat levert natte voeten op bij de schaatsers die het proberen.

Doordat de vrieskou doorzet, werd het ijs in de loop van de dag beter en rond 10.00 uur waren er al tientallen mensen aan het schaatsen op het polderijs. Rond het middaguur bracht de zon het kwik boven 0 en het ijs begon slechter te worden. Daarna kon er niet meer worden geschaatst op de polder.

