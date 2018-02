Auto botst op boom langs Koarteloane

Publicatie: di 06 februari 2018 17.53 uur

KOLLUMERZWAAG - Een echtpaar in een auto is dinsdag rond 17.15 uur tegen een boom gereden langs de Koarteloane in Kollumerzwaag. Het ging mis toen de bestuurder in de bocht min of meer rechtdoor reed. Een brievenbus werd geraakt en de auto kwam tegen een boom tot stilstand.

Vlak na het ongeval leek het goed te gaan met de twee inzittenden. Een ambulance is ter plaatse gekomen en heeft de man onderzocht. De politie heeft de zaak verder afgehandeld.

FOTONIEUWS