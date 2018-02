Gorredijker met belastingschuld raakt auto kwijt

Publicatie: di 06 februari 2018 12.01 uur

GORREDIJK - Een 46-jarige man uit Gorredijk met een flinke belastingschuld is maandagavond tegen de lamp gelopen in Leeuwarden. De automobilist werd tijdens een politiecontrole in de Hobbemastraat aan de kant gezet.

Tijdens de controle werd duidelijk dat de man bij de belastingdienst bekend staat als een wanbetaler. De politie heeft zijn auto voor de belastingdienst in beslaggenomen.