Brand in Hege Stjelp in Burgum in kiem gesmoord

Publicatie: di 06 februari 2018 03.24 uur

BURGUM - In de nacht van maandag op dinsdag is er brand uitgebroken in de boerderij Hege Stjelp aan de Menno van Coehoornweg in Burgum. Dankzij een alerte buurman werd de brand in de kiem gesmoord. Hij rook een brandlucht en ging op onderzoek uit. Rond 2.30 uur belde hij de brandweer en hij is zelf met brandblussers begonnen de brand te blussen. De brand was voor in de boerderij ontstaan bij een meterkast.

Bij aankomst van de brandweer van Burgum kwam er nog wel rook onder het dak vandaan maar bleek het vuur grotendeels te zijn gedoofd. Er is nog wel nageblust.