Brug in de Mieden staat er 'verloren' bij

Publicatie: ma 05 februari 2018 15.42 uur

KOOTSTERTILLE - De brug over de Twijzelervaart bij Kootstertille is een aanfluiting voor de omgeving. Zo vinden veel inwoners van Achtkarspelen. De FNP in Achtkarspelen heeft ooit wel eens een motie ingediend om de brug weer in oorspronkelijke staat te brengen maar in de afgelopen jaren is er vrijwel niets meer aan gedaan.

In het verleden (zie fotonieuws) stond er een prachtig mooie brug maar de tijdelijke constructie ziet er als een aanfluiting uit. Het is onduidelijk wanneer de gemeentelijke politiek zich weer gaat buigen over de kwestie.

De politieke partijen kunnen desgewenst hun partij-standpunt voor de komende verkiezingen in de reacties achterlaten.

FOTONIEUWS