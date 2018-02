Geurtjesdief moet vier weken de cel in

Publicatie: ma 05 februari 2018 13.30 uur

LEEUWARDEN - Een 34-jarige Drachtster had geen geld om een geurtje te kopen en dus bedacht hij een andere manier om lekker te kunnen ruiken. Tot drie keer toe pikte hij flesjes parfum, twee keer op één dag bij de Etos in Leeuwarden en eenmaal bij parfumerie Douglas. Bij die laatste diefstal en de diefstal bij de Etos was zijn toenmalige vriendin, een 29-jarige inwoonster van Leeuwarden, ook betrokken. De twee zaten maandag bij de politierechter.

Ruiterskwartier

De politierechter veroordeelde de Drachtster tot vier weken cel. Niet alleen vanwege de diefstallen bij de Etos en bij Douglas, hij had ook nog een voorwaardelijke celstraf van twee weken boven zijn hoofd hangen. En dat was ook voor een diefstal. Hij en zijn vriendin werden op 26 oktober 2017 op het Ruiterskwartier in Leeuwarden aangehouden. De twee stonden gesignaleerd omdat ze spullen gestolen zouden hebben.

Tom Ford

Het bleek dat ze die dag bij de Livera een bh hadden gestolen. De gestolen bh hadden ze bij zich. Een paar dagen eerder was het duo ook op pad geweest: de Drachtster had op 22 oktober bij de Etos in Leeuwarden een herengeurtje gestolen. Later die dag kwam hij terug met zijn vriendin en pikten ze nog een geurtje van Replay. Bij Douglas hadden ze parfum van het merk Tom Ford gestolen.

Verslavingskliniek

De twee zeiden dat ze indertijd beide geen geld hadden en aan de drugs zaten. De vrouw was verslaafd aan cocaïne en ghb. Zij heeft zich op laten nemen in een verslavingskliniek. Een positieve ontwikkeling, vond rechter Willem Sikkema. De rechter was minder goed te spreken over haar (inmiddels ex-) vriend. Die liep al in een proeftijd.

Nieuwe feiten

Hij heeft zich sinds de diefstallen in Leeuwarden tot twee keer toe -in september vorig jaar en op 5 januari- opnieuw bezondigd aan het plegen van een winkeldiefstal. Hij moet in totaal vier weken zitten, twee weken voor de 'nieuwe' feiten en de twee weken van de voorwaardelijke straf. De Leeuwardense kreeg een werkstraf van 50 uur waarvan 30 uur voorwaardelijk.