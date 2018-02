Brand in woonboerderij in Elsloo

Publicatie: ma 05 februari 2018 12.06 uur

ELSLOO - De brandweer is maandagochtend met meerdere eenheden uitgerukt voor een brand in een woonboerderij aan de Hoofdweg in Elsloo. Er werd vrij snel opgeschaald naar 'grote brand' vanwege de rieten dakbedekking van het huis.

Iedereen kon de woonboerderij tijdig verlaten.

