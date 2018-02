Huis van de maand: woonboerderij in Surhuizum

Publicatie: ma 05 februari 2018 10.49 uur

SURHUIZUM - Wonen in één van de mooiste woonboerderijen van Friesland?

Dat kan in deze karakteristieke en riante woonboerderij met royale tuin, bijgebouwen waaronder een mantelzorgwoning, een perceel weiland en gelegen op een perceel van totaal ca. 17.338 m². Bovendien geschikt voor het houden van paarden door de reeds aanwezige paardenstalling, het perceel weiland en de paardenrijbak.

De mogelijkheden zijn hier eindeloos, u kunt hier riant gaan wonen maar ook ruim combineren van het wonen met werken, het houden van paarden en het bijgebouw is reeds gereed als mantelzorgwoning.

De goed onderhouden rietgedekte woonboerderij is rond 2006/2007 geheel onder architectuur verbouwd tot de riante woonboerderij die het nu is met royale woon- en slaapvertrekken. Deze ingrijpende verbouwing is uitgevoerd met veel oog voor detail en er is steeds gekozen voor een hoogwaardig afwerkingsniveau. Het geheel wordt deels verwarmd met vloerverwarming en radiatoren, is geïsoleerd en geheel voorzien van isolatieglas.

Doordat het is gesitueerd aan een landelijke klinkerweg aan de rand het dorp Surhuizum kunt u volop genieten van rust en ruimte. Maar het combineert een vrije en landelijke ligging in het prachtige Friese coulisselandschap met een uitstekende bereikbaarheid naar de A7 (Groningen-Heerenveen-Leeuwarden) en een centrale ligging ten opzichte van grotere plaatsen als Surhuisterveen en Buitenpost. Bovendien is het met het openbaar vervoer door een busverbinding tevens goed bereikbaar.

De gemengde bestemming maakt het geheel geschikt voor wonen al dan niet in combinatie met bedrijvigheid. Het bijgebouw is nu in gebruik als mantelzorgwoning maar kan ook uitstekend gebruikt worden ten behoeve van bijvoorbeeld werken, bed & breakfast of voor een au pair.

Indeling woonboerderij:

Zijentree, centrale hal met dubbele trapopgang naar de etage, garderobe, toilet met fonteintje, aan de voorzijde is een hal met voorentree, een voorkamer met bedstededeuren waarachter vaste kasten schuil gaan, een grote master bedroom met aansluitend de complete badkamer en een royale kleedkamer, deze badkamer is ingericht met ligbad, inloopdouche, toilet en meubel met vaste wastafel, aan de achterzijde van de woonboerderij vindt u een riante en tuingerichte living van ca. 90 m², de brede raampartij geeft een mooi uitzicht over percelen weiland en de moderne buitenzonwering in de vorm van aluminium jaloezieën zorgen voor getemperd zonlicht, de fraaie antieke schouw (ca. 700 jaar oud!) is voorzien van een houthaardaansluiting, de aangrenzende woonkeuken van ca. 50 m² is ingericht met een luxe en complete inbouwkeuken met inbouwapparatuur (kookplaat, afzuigkap, vaatwasser en spoelbak, vrijstaande RVS unit met onder andere koelkast, vriezer, stoomoven), een brede sfeergashaard en vanuit het eetkamergedeelte is er een fraai zicht op de tuin en het zonneterras, ook deze brede raampartij met schuifpui is voorzien van moderne buitenzonwering, hal met achteringang, bijkeuken met aansluitingen voor witgoed en c.v.-opstelling.

Eerste etage:

De etage boven het voorhuis heeft een eigen trapopgang, nu is het een grote open ruimte dat gebruikt kan worden als slaapkamer en/of studeerkamer.

De etage boven het voormalige schuurgedeelte heeft een eigen trapopgang en voorzien van overloop, vier grote tweepersoonsslaapkamers, bergkamer met vaste trap naar de zolderberging, complete badkamer met ligbad, douche, dubbele vaste wastafel en toilet.

Tweede etage:

Via een vaste trap is deze zolderberging te bereiken. Verder is de woonboerderij nog voorzien van deze extra’s:

- Bose systeem in het plafond van de woonkamer, woonkeuken en buiten op de binnenplaats.

- Lex com home systeem in iedere ruimte, zodat er in de grote ruimtes een goede ontvangst is van internet en t.v.

- Centraal stofzuigersysteem.

Rondom de boerderij ligt een royale tuin, deze is onder architectuur aangelegd door een tuinarchitect met als specialisme het Friese coulisselandschap. Ingericht met onder andere verschillende grote zonneterrassen, een vrijstaande stookhut, brede gazons en fruitbomen.

Het bijgebouw (afmeting ca. 146 m²) heeft een eigen huisnummer 39A en is in 2014 geheel verbouwd tot mantelzorgwoning met inpandige garage.

Indeling bijgebouw:

Hal, toilet, keuken met inbouwkeuken, sfeervolle woonkamer met toegang tot een overdekte veranda, garderobe, grote tweepersoonsslaapkamer met aangrenzend de badkamer die ingericht is met douche, toilet en dubbele vaste wastafel, grote ruimte nu in gebruik als extra zitkamer met vaste kastenwand met daarachter aansluiting voor witgoed en c.v.-opstelling. Deze woning beschikt over een eigen groot zonneterras met uitzicht op de paardenbak en het perceel weiland.

Verder is er nog een voormalig vrijstaand stenen koetshuis met houten openslaande deuren en een vrijstaande houten paardenstalling met paardenboxen.

Paardenbak (afmeting ca. 20 x 60 meter) met verlichting ligt naast het perceel weiland. Het perceel weiland is bereikbaar via het woonperceel maar heeft ook een eigen toegang vanaf de openbare weg.

De lange oprijlaan en het terrein bieden meer dan voldoende parkeergelegenheid op het eigen terrein.

