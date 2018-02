Lichaam gevonden in het water langs Groene Ster

Publicatie: ma 05 februari 2018 10.06 uur

LEEUWARDEN - In een sloot naast de golfbaan aan de Woelwijk tussen Leeuwarden en Tytsjerk is maandagochtend het lichaam van een 72-jarige man gevonden. Volgens de politie had de man geen vaste woon- of verblijfplaats.

De politie heeft in de ochtend de omgeving afgezet voor onderzoek. Het stoffelijk overschot is naar een mortuarium overgebracht. Uit het onderzoek van de politie is naar voren gekomen dat er geen aanwijzingen zijn van een misdrijf. Het onderzoek werd in de loop van de middag afgerond.