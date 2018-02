Zaterdag a.s. oud-metaal-actie in Surhuisterveen

Publicatie: zo 04 februari 2018 14.43 uur

SURHUISTERVEEN - 'Uw oude metaal is voor ons goud waard!' zo luidt het motto van de oud-metaal-actie die brassband Blaast de Bazuin komende zaterdag organiseert. Ieder jaar halen de muzikanten oude metalen op in Surhuisterveen.

De opbrengst wordt gebruikt voor nieuw instrumentarium. "We hebben momenteel veel jeugdleden. Graag willen we voor hen goede cornetten aanschaffen", vertelt jeugdcoördinator Anne Spoelstra. "De nieuwe aanwas aan jonge muzikanten is voor ons veel waard. Daar steken we graag de handen voor uit de mouwen."

Vanaf 9.00 uur komen de leden van Blaast de Bazuin op 10 februari door de straten van Surhuisterveen. Mensen die oud metaal hebben, kunnen dat aan de straat klaarleggen. Belangrijk is wel dat het goed zichtbaar is voor de 'ophalers'. Wanneer iemand grote attributen heeft, dan is het handig om dat vooraf even te melden bij Reinder Hamersma van Blaast de Bazuin. Hij zorgt dan dat de blazers zich ‘er mee redden’. Hamersma is te bereiken via telefoonnummer 0512-361437. Vraag is om zoveel mogelijk vóór zaterdag 10 februari de grote partijen oud metaal aan te melden, zodat er ophaalroutes gemaakt kunnen worden.

De brassband is met alle soorten oud metaal blij. Het gaat dan om voorwerpen die voor het grootste deel bestaan uit ijzer, lood, koper, aluminium of zink. Klein chemisch afval zoals accu's, batterijen, verfblikken en dergelijke kunnen niet ingeleverd worden. Vrieskisten, koelkasten en autovelgen met banden kunnen de muzikanten helaas ook niet meenemen.

Blaast de Bazuin kijkt uit naar komende zaterdag. "Het is altijd een mooie teambuildings-activiteit", vertelt Henk Wijnsma van de brassband. "Bovendien zijn de mensen in Surhuisterveen altijd blij dat ze hun schuur weer wat opgeschoond hebben én levert het een mooie bijdrage voor de clubkas op. Wat wil je nog meer? Wij hebben er zin in."