Boetes en inbeslagname bij Tilster chauffeur

Publicatie: za 03 februari 2018 15.38 uur

MAKKINGA - Een vrachtwagenchauffeur uit Kootstertille moest vrijdagmiddag zijn vrachtwagencombinatie bij de politie en belastingdienst inleveren. De man liep tegen de lamp op de N351 bij Makkinga. De verkeerspolitie zag na een eerste controle direct al dat de aanhanger al bijna 2 jaar niet APK gekeurd was. De motorwagen al een jaar niet. Dit was nog maar het begin van een reeks overtredingen.

Na de staandehouding bleek ook dat de tachograaf in het geheel niet meer werkte en ook al 3 jaar niet meer geijkt was. Zo'n tachograaf moet om de 2 jaar geijkt worden. Bovendien was de begeleidingsbrief (vrachtbrief bij afvaltransporten) niet correct ingevuld. De chauffeur (tevens eigenaar van de combinatie) beschikte verder niet over code 95 (vakbekwaamheid) en bleek ook nog eens een dusdanige belastingschuld te hebben dat de combinatie door de belastingdienst in beslag is genomen en is weggesleept.