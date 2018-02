Man uit Ferwerderadiel steelt Chromecast

Publicatie: za 03 februari 2018 14.54 uur

LEEUWARDEN - Een 34-jarige man uit de gemeente Ferwerderadiel is vrijdagmiddag door de politie aangehouden nadat bij een Chromecast probeerde te stelen. Dit gebeurde omstreeks 17.20 uur in een winkel op de Centrale in Leeuwarden.

De man werd betrapt op de winkeldiefstal en werd door de beveiliging staande gehouden totdat de politie arriveerde. De beveiliger kende de man al vanwege een eerdere diefstal. Het betrof een Chromecast ter waarde van 37 euro. De verdachte is door de politie ingesloten voor verder onderzoek.