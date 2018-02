Mes Aldi-verdachte gevonden in container

DRACHTEN - De man die donderdag aan het einde van de middag probeerde bij de Aldi aan de Leidijk in Drachten te beroven blijkt een 19-jarige Drachtster. Hij dreigde met een mes en sloeg zonder buit op de vlucht. Even later kon hij aan De Bank in Drachten worden aangehouden.

De Drachtster werd op z'n vlucht achterna gezeten door een groep omstanders, waaronder een medewerker van de Aldi. Hij werd overmeesterd door de achtervolgers en kon worden overdragen aan de politie. Tijdens zijn vlucht raakte hij door nog onbekende oorzaak gewond aan zijn hand.

Op het moment van de overval had hij een tas, groene sjaal en het mes bij zich. Tijdens het vluchten heeft de 19-jarige deze attributen weggegooid. Vrijdagmorgen heeft de politie alles teruggevonden in een vuilniscontainer.