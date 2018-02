Mannelijke oppas pleegt ontucht met jongetje (3)

Publicatie: vr 02 februari 2018 15.16 uur

LEEUWARDEN - Een 34-jarige inwoner van Akkrum is wegens het seksueel misbruiken van een driejarig jongetje veroordeeld tot acht maanden cel. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden zestien maanden cel plus acht voorwaardelijk, het OM ging er vanuit dat de man twee jongetjes heeft misbruikt. De man werd op dit punt op puur op juridische gronden vrijgesproken. De rechtbank benadrukt dat niet wordt getwijfeld aan de betrouwbaarheid van de verklaringen van het tweede slachtoffer.

De man was nog woonachtig in Leeuwarden toen hij werd ingehuurd om op het jongste slachtoffer te passen. Het buurjongetje kwam zo nu en dan ook langs. De zaak kwam aan het rollen toen de driejarige peuter seksuele handelingen uitbeeldde terwijl hij met poppen speelde. Hij zei dat hij de dingen die hij naspeelde ook met de oppas had gedaan.

De Akkrumer ontkende in alle toonaarden.

Volgens hem waren de verhalen verzonnen en zouden de jongetjes door de ouders zijn geïnstrueerd, om hem kapot te maken. De rechtbank beoordeelde de verhalen van de slachtoffers, die onafhankelijk van elkaar hadden verklaard, als betrouwbaar. Dat gold ook voor een ondersteunende verklaring van een gastouder van het jongste kind. De man zou door beide vaders zijn mishandeld.

De een was bij hem aan de deur gekomen, de andere vader had hem tijdens het Leeuwarder Straatfestival in elkaar geslagen. Omdat hij zich niet veilig voelde, had hij Leeuwarden verlaten. De rechtbank bepaalde dat de Akkrumer 2000 euro smartengeld aan het slachtoffer moet betalen. Verder moet hij zich onder behandeling van een psychiater stellen.