Op Nij Foriene Theater

Publicatie: do 01 februari 2018 21.44 uur

URETERP - Op Nij Foriene Theater

Donderdagmiddag was in de Wier in Ureterp het voorstelling Nij Foriene te bewonderen.

Twa dokters, in skjinmakker, twa ferpleechtsters, in direkteur fier boppe de Balkenendenorm en in oantal eigenaardiche pasjinten. Dat binne de personaazjes yn de klucht “ Ekstra Help op de Earste Help” die at wy dit jier op de planken bringe.

It stik spilet him ôf yn de wachtromte fan in lyts regionaal sikehûs. Dokter Hogebaum is in âlde, nochal ferjitachtige en ôfwêzige dokter. Hy is hast oan syn pensjoen ta mar moat earst syn opfolger noch ynwurkje.

Mar wa is de echte nije dokter en wa is de echte skjinmakker en wat foar soarte fan folk komt der net allegear yn it sikehûs del en mei wa foar klachten.

Nella bygelyks, it liket as hat se alle kwalen dy’t mar te betinken binne, wylst har eins neat mankearret. Roel hat in seare tomme, mar hoe is dat sa kommen en is dat de ienige reden dat er delkomt?

It is in klucht yn twa bedriuwen, skreaun troch Henk Roede en yn it Frysk oerset troch Gurbe Dijkstra

Vrijdagavond en zaterdagavond is de voorstelling nog te bewonderen in de Wier. Beide voorstellingen beginnen om 20.00

FOTONIEUWS