WÃ¢ldwei enige tijd afgesloten na ongeval

Wâldwei enige tijd afgesloten na ongeval

Publicatie: do 01 februari 2018 13.04 uur

DRACHTEN - De Wâldwei (N31) ter hoogte van Rottevalle is donderdag rond het middaguur enige tijd afgesloten geweest voor het verkeer. De aanleiding hiervoor was de afhandeling van een ongeval waarbij vier auto's betrokken waren. De aanleiding van het ongeval was een stevige hagelbui.

Rijkswaterstaat besloot om de N31 af te sluiten. Het is onbekend of er ook gewonden zijn gevallen bij het ongeval.