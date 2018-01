Echtpaar Faber-Ferwerda 70 jaar getrouwd

Publicatie: wo 31 januari 2018 12.57 uur

GYTSJERK - Burgemeester Jeroen Gebben bracht donderdag een bezoek aan het echtpaar Faber-Ferwerda uit Gytsjerk. Op deze dag vieren Jan Faber en Klaasje Ferwerda dat zij 70 jaar geleden zijn getrouwd.

De heer Faber is 27 juli 1928 geboren op Oosteinde onder Gytsjerk. Mevrouw Ferwerda is geboren in Molenend onder Oentsjerk op 19 mei 1929. Het echtpaar woonde zeven jaar in Leeuwarden en vervolgens altijd in Trynwâlden. Ze kregen zes kinderen.



Vanaf zijn dertiende werkte de heer Faber bij de boer. Op zijn zeventiende is hij omgeschoold tot metselaar. Na enkele jaren werd hij gevraagd om leraar te worden op de ambachtsschool. Hij is 21 jaar leraar geweest. De heer Faber had en heeft veel hobby’s. Hij bouwde o.a. hun eigen huis, maakte houten beelden, schreef een boek over Indië en een boek over Trynwâlden. Hij heeft een hele verzameling noordelijke zwerfstenen, sommige van miljoenen jaren oud. Faber was voorzitter bij de fusie van de Sterrenwacht en het Streekmuseum. Hij maakte een geologisch monument, dit staat in Mûnein. Jan Faber is geridderd. In 2008 ontving hij als eerste amateur geoloog de ‘Van der Lijn onderscheiding’.



Het echtpaar heeft veel gereisd, onder andere naar Scandinavië. Omdat mevrouw Faber niet zo mobiel meer is, gaan ze niet meer op vakantie. Hun gezondheid is nog goed.

