Automobilist botst op geparkeerde auto's

Publicatie: di 30 januari 2018 21.37 uur

DRACHTEN - Op de Omloop in Drachten vond dinsdagavond een aanrijding plaats. Rond 19.45 uur botste de bestuurder van een VW Golf op twee geparkeerde auto's. Alle voertuigen liepen flinke schade op door de aanrijding. De bestuurder zou verblind zijn door een tegenligger die met groot licht reed.

Het ongeval vond plaats voor het Rode Kruis gebouw. Omdat hier elke dinsdagavond les wordt gegeven, kon de bestuurder van de VW Golf opgevangen worden door de leden van het Rode Kruis. De bestuurder is in het gebouw opgevangen en is door de leden verzorgd van eerste hulp.

