Fietsster gewond na aanrijding in Drachten

Publicatie: di 30 januari 2018 10.02 uur

DRACHTEN - Een fietsster is dinsdag rond 8.15 uur gewond geraakt bij een ongeval met een auto op de Lauwers in Drachten. Het slachtoffer kwam vanaf de Postlaan de rotonde opfietsen en daar werd ze over het hoofd gezien door de automobilist. De fietsster werd geraakt en belandde op het asfalt.

Omstanders hebben eerste hulp verleent tot dat de ambulance arriveerde. De fietsster is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.