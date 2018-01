Spookrijder uit Smallingerland van de weg gehaald

LEEUWARDEN - Een 33-jarige spookrijder uit de gemeente Smallingerland is zondagmiddag in Leeuwarden door de politie aangehouden voor spookrijden. De man reed op de Nieuweweg tegen het verkeer in.

Agenten hielden de automobilist staande en toen werd duidelijk dat de man geen rijbewijs had. Bovendien was de auto niet verzekerd. De man heeft een proces-verbaal gekregen.