Noordoosten meest veilig qua woninginbraken

Publicatie: ma 29 januari 2018 14.00 uur

BURGUM - Het noordoosten van Friesland betreft de meest veilige regio als het gaat om woninginbraken. Ameland is de enige gemeente waar het helemaal veilig is want daar is in 2017 helemaal niet ingebroken. Dat blijkt uit cijfers van beslist.nl. Friesland staat verder in de top 3 van veiligste provincies. Per 1000 inwoners zijn er in Friesland 2,3 woninginbraken gemeld, hetzelfde aantal als in de provincie Groningen. Alleen Overijssel en Zeeland hebben minder gemelde inbraakpogingen dan Friesland.

De meeste woninginbraken vonden plaats in Leeuwarden. Per 1000 inwoners waren hier gemiddeld 4,9 personen de dupe van een woninginbraak. In de lijst staan onderaan de gemeenten uit Noordoost Friesland. In het WâldNet-gebied zijn vinden de meeste inbraken plaats in Smallingerland (Drachten - ruim 100 per jaar) en de gemeente Opsterland.

Het overzicht van inbraakcijfers per gemeente:

Gemeente inbraken per 1000 inwoners