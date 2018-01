Zuivere lucht in huis voorkomt ziekten

OUDWOUDE - Het is nog geen winter en met het kwakkelende weer zijn we vatbaar voor verkoudheden en griep. Belangrijk dus dat we onze weerstand op peil houden. In navolging van de eerdere tips om griep te voorkomen, is er nog een vaak vergeten fenomeen: woningventilatie. Oftewel: schone lucht in huis. Daar komt meer bij kijken dan je denkt.

"Schone lucht in huis is enorm belangrijk en veelal een onderschat fenomeen" vertelt Gedi Kerkstra van het gerenommeerde reinigingsbedrijf MRS-Oudwoude (Multi-Reiniging-Service) dat niet alleen zorgt voor het reinigen van de schoorstenen, maar ook van ventilatiesystemen.

Gedi: "In nieuwbouwwoningen wordt tegenwoordig standaard een mechanisch ventilatiesysteem aangebracht, dat regelmatig gereinigd moet. Zeker één keer in de drie jaar. Er zijn verschillende ventilatiesystemen. De één blaast constant vuile lucht naar buiten, het mechanische systeem. De ander blaast niet alleen de vervuilde lucht eruit, maar haalt ook verse schone lucht naar binnen, de zogenoemde WTW-unit."

Voorkom gezondheidsproblemen

"Met name in vochtige ruimten zoals badkamers is een zuivering van lucht van belang, want daarmee kan het vocht de woning uit. Dus moeten zowel de luchtkanalen, de ventilatiebox en de ventielen van de apparatuur gereinigd worden. Ook de warmtewisselaar bij de WTW-unit moet gereinigd."

"Het voordeel van een schoon systeem is niet alleen dat de luchttoevoer en -afvoer zuiver blijft, maar dat ook de energiekosten niet onnodig omhoog schieten, er minder stof in huis aanwezig is en daarmee gezondheidsproblemen kunnen worden voorkomen. Slechte ventilatie werkt immers de komst van bacteriën in de hand. De bron van ziekten."

"Laat je het reinigen te lang achterwege dan zouden hoofdpijnklachten, keelpijn, vermoeidheid, droge ogen en huid, en astmatische klachten daar wel eens door veroorzaakt kunnen worden. Met alle gevolgen van dien zoals gebrek aan concentratie, duizeligheid en allergieën."

