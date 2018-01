Ford Focus uitgebrand in Garyp

Publicatie: ma 29 januari 2018 10.28 uur

GARYP - Een Ford Focus is zondagnacht in vlammen opgegaan in Garyp. Het voertuig stond geparkeerd dichtbij een woning aan de Inialoane. De bewoner was op dat moment thuis.

De brandweer is rond 1.30 uur ter plaatse gekomen om de brand te blussen. De auto raakte volledig beschadigd en tevens liep de woning schade op. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van de brand.